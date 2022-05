Un raro fósil de dinosaurio de Deinonychus, la especie que inspiró la apariencia y el comportamiento del temible Velociraptor en las películas de “Jurassic Park”, acaba de venderse por la gigantesca suma de 12,4 millones de dólares en una subasta.

El esqueleto de 3 metros de largo, desenterrado en Montana en 2015, incluye 126 huesos fosilizados de Deinonychus antirrhopus que datan de hace entre 115 y 108 millones de años, durante el período Cretácico, según Christie’s, que realizó la subasta el 12 de mayo.

El paleontólogo estadounidense Barnum Brown descubrió los primeros fósiles de Deinonychus en 1931, y las descripciones posteriores del animal asombraron tanto a Michael Crichton, el novelista detrás de la serie “Jurassic Park”, que rebautizó al dinosaurio como Velociraptor, un conocido pariente del Deinonychus del tamaño de un pavo de Mongolia, porque pensó que el nombre de Velociraptor era “más dramático”.

¿Pero fue realmente? Deinonychus es un nombre bastante metálico para aquellos que saben lo que significa: “garra terrible” en griego, un apodo apropiado para un carnívoro atlético y de dientes afilados que probablemente usaba sus garras en forma de hoz para cortar y destripar presas. Sin embargo, incluso el paleontólogo que nombró a Deinonychus en 1969, John Ostrom de la Universidad de Yale, reconoció más tarde en una entrevista con The New York Times que “la mayoría de la gente no entiende el griego” y probablemente no apreció la ferocidad del verdadero nombre del dinosaurio.

Gracias al cambio de nombre de Crichton, cuando los fanáticos vieron los dinosaurios llamados “Velociraptors” en “Jurassic Park”, realmente estaban viendo la interpretación de la película de Deinonychus.

Sin embargo, los cinéfilos no son los únicos enamorados de la paleo-bestia; los paleontólogos también lo están, y muchos se sintieron consternados al ver que un comprador anónimo se apropiaba de un soberbio espécimen de Deinonychus. Los particulares que compran fósiles no tienen la obligación de compartir sus compras con los científicos; incluso los compradores que inicialmente optaron por exhibir fósiles en museos pueden retirarlos en cualquier momento, lo que significa que los científicos no podrán confirmar los hallazgos de ningún colega que haya podido estudiar brevemente tales especímenes.

“Deinonychus no es una especie fósil común de ninguna manera: el tamaño de su muestra no se acerca al de especies grandes y más fáciles de conservar como T. rex (que no es alto para empezar), por lo que ver un muy buen espécimen como ese se vende es completamente confuso y exasperante: debería haber sido llevado a un museo, no al mazo del subastador”, dijo Thomas Carr, paleontólogo de vertebrados y profesor asociado de biología en Carthage College en Wisconsin, que no participó en la subasta.

Cabe destacar que a este esqueleto de Deinonychus en particular le faltaba el cráneo y muchos otros huesos, por lo que los preparadores rellenaron las partes faltantes con moldes. “Es difícil imaginar cómo un esqueleto de dinosaurio tan pequeño, ¡sin cráneo!, se vendió por tres veces el precio bajo del T. rex”, que es de unos 5 millones de dólares, dijo Carr.