Dos hombres, apellidados Arguedas Chavarría y Santamaría Rosales, de 56 y 23 años, fueron detenidos luego de que agentes de la PCD allanaran su casa en La Guácima de Alajuela, donde vendían drogas etiquetando cada dosis con su precio como si se tratara de una pulpería.

Lo que llamó la atención de los oficiales fue el hecho de que los envoltorios ya estaban listos con etiquetas de precios, lo que facilitaba a los consumidores escoger qué adquirir.

La investigación reveló que este mismo modus operandi había sido detectado en abril anterior en otra vivienda de la misma localidad.