Vender una casa: consejos para fijar el precio correcto y cerrar la venta más rápido

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

“Vender una casa puede ser un proceso desafiante, pero fijar un precio realista es el primer paso para obtener el mejor precio con rapidez”, aconseja la experta Ilanit Shifman.

La especialista inmobiliaria explica cuándo es momento de pensar en bajar el precio si no llegan ofertas y qué cambios simples hacen más atractiva una propiedad.

Shifman también detalla los cuidados al publicar en internet, cómo manejar una negociación cuando hay gran diferencia entre el precio pedido y el ofrecido, y los errores que más se repiten durante el proceso de venta.