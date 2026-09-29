Vendedores de lotería empezarán a ofrecer fracciones y enteros del Gordo Navideño

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Este martes, los vendedores de lotería empezarán a ofrecer las fracciones y enteros del esperado Gordo Navideño, según informó la Junta de Protección Social.

Eso sí, este año el Gordo Navideño saldrá más caro, ya que el incremento en el precio de los “pedacitos” también permitirá ofrecer premios más altos para los jugadores.

Saray Barboza, gerente de Comercialización de la Junta de Protección Social, puntualizó que la fracción costará 2.500 colones.

“Eso significa que el entero de 40 fracciones cuesta 100.000 colones. Es importante señalar que hay un quinto entero, que es medio entero. Esto significa que ese medio entero, correspondiente a la quinta emisión, costará 50.000 colones. Entonces, al final, vamos a tener una emisión de 4,5”, apostilló.

La medida busca beneficiar a los compradores con mejores incentivos.