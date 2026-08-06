Vendedor de frutas en Ucrania fue perseguido por un dron ruso

Un dron suicida ruso persiguió a un vendedor de frutas de 52 años en una calle de Gerson, Ucrania, atacándolo a pesar de sus intentos por ponerse a salvo y dejándolo con heridas por metralla y una conmoción cerebral, según reportes oficiales.

La esposa de la víctima logró escapar y gritó desesperadamente “corre, corre”, pero el hombre no encontró refugio ante la embestida del artefacto explosivo.

El gobierno ucraniano condenó el ataque como un “safari humano”, término que utilizan para describir la persecución deliberada de civiles por parte de las fuerzas rusas, quienes habrían admitido el crimen sin mostrar arrepentimiento.