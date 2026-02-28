Un venado sorprendió a vecinos de San Juan de Santa Bárbara en Heredia al aparecer en el patio de la casa de doña Olga, una mujer que vivió el momento en primera fila mientras alimentaba a sus gallinas.

El animal, que habría sido espantado por un perro en la zona, ingresó a la propiedad y permaneció cerca de la vivienda antes de saltar un cerco y refugiarse entre unas cañas.

“Nunca había visto un venado tan cerca,”, expresó doña Olga, quien no dudó en grabar la escena. Las imágenes se viralizaron rápidamente.