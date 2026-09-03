Velódromo tendrá su reapertura el 9 de septiembre

El velódromo nacional, ubicado en el Parque de la Paz, tendrá su reapertura el próximo miércoles 9 de septiembre, luego de que el Icoder invirtiera más de 100 millones de colones en obras de remodelación que incluyen resane de la superficie, nueva pintura y trabajos de limpieza.

A partir de esa fecha, únicamente los atletas de alto rendimiento podrán utilizar el circuito, que contará con horarios específicos: de 5 a 9 de la mañana para ciclistas de ruta y de 9 de la mañana a 2 de la tarde para ciclistas de pista.

El espacio ofrece ventajas para la formación de ciclistas desde las ligas menores en modalidades como contrarreloj y trabajo en grupo, y el Icoder proyecta nuevas inversiones en el recinto de cara al futuro.