Vela encendida frente a imagen religiosa provoca emergencia en una casa

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Una vela encendida a una imagen religiosa provocó un conato de incendio en una casa ubicada en el centro de San Pablo de Heredia.

Emergencia fue reportada por la mujer que habita en el inmueble, una persona adulta mayor.

Detalles de la emergencia en una casa

Al percatarse de que el fuego se había salido de control debido al descuido con la candela, reportó a las autoridades el incidente.

“Pese al fuerte susto y a la rápida propagación inicial de las llamas en su habitación, la afectada no sufrió daños a la salud ni problemas que requirieran traslado médico“, informa la Municipalidad de San Pablo de Heredia.

La misma mujer logró realizar las primeras maniobras para contener el avance del fuego.

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Atención del conato de incendio

Al sitio se desplazaron oficiales de la Policía Municipal de San Pablo, quienes aseguraron el perímetro, y el Cuerpo de Bomberos, quienes controlaron las llamas.

Autoridades recuerdan a la población extremar los cuidados con el uso de velas e imágenes religiosas dentro de las viviendas, con el objetivo de prevenir este tipo de emergencias.

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