Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

La Cruz Roja Costarricense informó sobre un accidente de tránsito con un vehículo liviano, ocurrido en horas de la madrugada, en el que hubo tres personas involucradas.

Según la información preliminar, el vehículo habría volcado y una unidad básica del cuerpo de emergencia atendió la escena. En el lugar había un hombre de 29 años trasladado en condición urgente; otro hombre de 60 años, en condición crítica; y una tercera persona, quien se rehusó al traslado.

Trasladaron a los ocupantes a la Clínica de Buenos Aires. No obstante, aún no actualizan la información sobre el estado de salud de los ocupantes del vehículo.

Este suceso ocurrió a eso de las 3:31 a. m. de este jueves 1 de octubre, en Buenos Aires de Puntarenas.

Por: Camila Rosales Méndez

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