Vehículo se sale de la vía, vuelca y cae de un puente en La Fortuna

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

En un hecho que no está totalmente claro, el conductor de un vehículo tipo pick up perdió el control, se salió de la vía y cayó volcado por un puente, hasta terminar en un río. Todo esto tuvo lugar en la comunidad de Arenal en La Fortuna de San Carlos.

En el video compartido por el portal Waze Costa Rica, se muestra al vehículo de costado cerca del agua, con varias pertenencias distribuidas por el suelo.

En un caso particular, no solo un vehículo aparece en el video, pues las imágenes muestran otro carro, volcado totalmente, ya en proceso de descomposición justo a un metro del nuevo percance. Es decir, no es la primera vez que ocurre.

Este medio intentó conocer algún reporte de la Cruz Roja o de entidades encargadas de un posible rescate o atención; sin embargo, hasta el momento de publicación no tuvo respuesta.

Aún no está claro si existieron heridos o víctimas mortales en el percance.