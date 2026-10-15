Vehículo se incrustó en la sala de una casa: ¿qué provocó el accidente?

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Un vehículo terminó incrustado en la sala de una vivienda en Coronado, la noche de este miércoles, en un aparatoso accidente que dejó daños materiales y al conductor trasladado a un centro médico.

La emergencia fue reportada a la Cruz Roja Costarricense pasadas las 6:30 p. m. de este miércoles. Aunque inicialmente se alertó sobre personas prensadas, los habitantes de la casa resultaron ilesos.

¿Qué provocó el accidente?

Según el relato de una de las personas que llegó a auxiliar a los afectados, un segundo vehículo habría impactado al carro que terminó dentro de la vivienda y posteriormente se dio a la fuga.

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¿Cómo ocurrió el impacto?

Los habitantes de la casa se encontraban cerca de la hora de la cena cuando escucharon un fuerte estruendo. Al salir, encontraron el vehículo incrustado en una de las paredes de la sala.

El golpe dañó parte de la estructura, muebles y electrodomésticos. Además, el impacto generó una fuerte vibración que alarmó a los vecinos, quienes se acercaron para ayudar.

¿Qué pasó con el conductor?

La Cruz Roja Costarricense movilizó unidades de soporte avanzado y rescate. En el sitio atendieron a dos pacientes y uno de ellos fue estabilizado y trasladado en condición estable a un centro médico.

Pese a lo aparatoso del accidente, las personas que se encontraban dentro de la vivienda no sufrieron lesiones.