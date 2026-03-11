Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Un video muestra el momento en que un vehículo liviano arde en llamas, generando una densa columna de humo, la mañana de este miércoles en el sector de Guápiles, en la provincia de Limón.

Las imágenes captan el automóvil completamente incendiado mientras varias personas observan a distancia la escena.

Emergencia reportada cerca del cementerio de Roxana

De acuerdo con el reporte preliminar de emergencias, el incidente ocurrió en la localidad de Roxana de Pococí, específicamente 100 metros al sur y 50 metros al este del cementerio del sector.

El fuego afectó a un vehículo liviano, el cual quedó envuelto en llamas mientras una gran masa de humo se elevaba sobre la zona.

Posible relación con homicidio en Guápiles

Según información que manejan las autoridades, el automóvil incendiado podría estar relacionado con el asesinato de una persona ocurrido en Calle Vargas, en Guápiles.

El caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades judiciales para determinar si el vehículo fue utilizado en ese hecho violento.

Por el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la relación entre ambos incidentes, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

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