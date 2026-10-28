Vehículo prende en llamas frente a peaje

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Un vehículo prendió en llamas frente a un peaje ubicado sobre Ruta 27, La Guácima, Alajuela. Cruz Roja se refirió al accidente.

Hecho ocurrió en horas de la madrugada.

¿Cómo terminó el vehículo en llamas frente al peaje?

Según el reporte preliminar, se presentó la colisión de un vehículo liviano contra un objeto fijo. El impacto habría causado el fuego en el medio de transporte.

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¿Hay heridos?

La Cruz Roja confirma que producto de este accidente se atendió a dos personas. Un hombre fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios y un segundo paciente en condición urgente al Hospital de Alajuela.

De momento, se desconocen mayores detalles del incidente.