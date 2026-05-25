La Cruz Roja Costarricense atendió una emergencia en Turrubares, Puntarenas luego de que un vehículo cayera 25 metros por un guindo.

Dentro del automóvil viajaban dos personas, quienes quedaron prensadas entre la estructura del vehículo.

Según el reporte, el equipo de rescate desplazó dos ambulancias y dos unidades especializadas hasta la zona. Para liberar a las víctimas, los socorristas utilizaron un sistema de cuerdas.

Tras el rescate, los cuerpos de emergencia trasladaron a un hombre de 22 años en condición crítica al hospital Monseñor Sanabria.

La segunda víctima, una mujer, recibió atención en el sitio y no necesitó traslado médico debido a su condición estable.

El hecho ocurrió este domingo, pasadas las 5:00 p. m. Este guindo estaba ubicado en Tajo Soleil.

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Por: Camila Rosales Méndez

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