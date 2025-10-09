Un grupo de vecinos de Acosta se unió para ayudar y orientar a un trailero extranjero que, por error, tomó la ruta 301 entre Acosta y Parrita, una vía que no cuenta con las condiciones mínimas para el tránsito de vehículos pesados.

Gracias al apoyo y las maniobras coordinadas con la comunidad, el conductor logró llegar hasta la Costanera para continuar su viaje rumbo a Panamá sin mayores contratiempos.

Esta acción solidaria demostró cómo la colaboración vecinal puede prevenir accidentes y resolver situaciones complejas en carreteras peligrosas.