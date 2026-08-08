Vecinos encuentran cadáver de hombre en parada de autobús

En el sector de Cartago, vecinos encontraron el cadáver herido de un hombre en una parada de autobús.

Tras el hallazgo del cuerpo, los presentes notificaron a las autoridades y la Cruz Roja lo declaró sin signos vitales en el sitio.

Según el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima es un hombre de apellido Altamirano, de 36 años. Este presentaba múltiples heridas por arma blanca.

El suceso ocurrió a eso de las 8:45 p. m., en una parada de autobús ubicada en Tucurrique, Jiménez, Cartago.

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Por: Camila Rosales Méndez

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