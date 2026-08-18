Vecinos de Pavas sufren problemas de aguas negras

Vecinos de Pavas tienen un año sufriendo con un problema de aguas negras que genera malos olores y preocupación entre las personas que viven en el sector, quienes han solicitado a las autoridades una solución definitiva para esta problemática que afecta su calidad de vida.

La acumulación de aguas residuales en las calles de la comunidad representa un riesgo para la salud de los residentes.

Las autoridades del AyA han sido alertadas sobre la situación, pero los vecinos aseguran que las medidas tomadas no han sido suficientes.