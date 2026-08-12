Vecinos de Pavas se manifestarán por cortes de agua que complicaron atención de incendio

Se informó que en Pavas existe un porcentaje significativo de agua no contabilizada debido a conexiones ilegales, una situación que afecta el abastecimiento regular y que, según denuncias vecinales, habría complicado la atención del incendio del lunes con dos víctimas fatales.

La institución aseguró que desde 2024 trabajan para mejorar el servicio en el sector, aunque reconoció que el caudal durante las noches sigue estando por encima del promedio, lo que genera cortes programados.

Ante la emergencia, se confirmó que ya se ordenó una revisión de las condiciones de abastecimiento durante el siniestro para determinar si la falta de agua fue determinante en la tragedia.