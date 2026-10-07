Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Vecinos de Oreamuno continúan luchando por tener agua segura para consumo, mientras la Sala Constitucional acogió por segunda vez una gestión de desobediencia contra el Ministerio de Salud, Ambiente y Agricultura.

Esta acción judicial se fundamenta en la aparente falta de cumplimiento de órdenes emitidas desde el año 2023 para evitar la contaminación con un pesticida en las comunidades.

Si estos ministerios no cumplen con lo estipulado según la Sala, podrían exponerse a severas sanciones, aunque previamente en 2025 ya se había acogido una primera gestión por desobediencia.