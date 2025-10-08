Los vecinos de Las Pozas en Nicoya se organizaron para construir un puente provisional después de que las fuertes lluvias destruyeran la estructura anterior, dejándolos incomunicados. La comunidad trabajó en conjunto para habilitar un paso seguro mientras esperan una solución permanente.



Esta iniciativa demuestra la capacidad de organización y solidaridad de los habitantes, quienes priorizaron restablecer la conectividad en su localidad. El puente temporal les permite transitar y transportar productos básicos.



A pesar de sus esfuerzos, los vecinos solicitan la intervención de las autoridades para construir un puente definitivo que resista las condiciones climáticas y garantice el acceso continuo.