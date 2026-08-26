Vecinos de Naranjo pintan huecos para evitar percances en carretera

Cansados de los peligrosos huecos en la Ruta 1, vecinos del cantón de Naranjo decidieron pintarlos de colores llamativos para advertir a los conductores y prevenir accidentes.

La iniciativa ciudadana surge ante el deterioro de la vía que conecta con la capital, donde los socavones representan un riesgo constante para los vehículos que transitan por el tramo.

Las autoridades de tránsito han sido notificadas de esta situación y se espera que los reportes de los vecinos impulsen las reparaciones necesarias en la carretera.