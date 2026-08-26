Vecinos de Moravia preocupados por estado de edificio abandonado

Vecinos del centro del cantón de Moravia están preocupados por el estado de un edificio abandonado que acumula basura y plagas en el centro del cantón, una situación que afecta la calidad de vida de quienes viven en la zona.

Los residentes han denunciado la presencia de ratas, insectos y malos olores que emanan de la estructura, la cual lleva varios años sin mantenimiento.

Las autoridades municipales han sido alertadas sobre la situación y esperan que se tomen medidas para solucionar el problema.