Vecinos de la Troja de Curridabat sufren por problema en la comunidad

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Los vecinos del residencial La Troja, en Curridabat, enfrentan una problemática que se arrastra por más de 12 años: una acequia creada ilegalmente para canalizar aguas fluviales desde Curridabat Centro, cuyo cauce en temporada de lluvias alcanza hasta tres metros de altura y ha provocado la erosión del terreno, llegando a lavar más de un metro de profundidad en algunas zonas.

A pesar de que la Sala Constitucional falló a su favor en un recurso de amparo presentado en julio, ordenando a la municipalidad y otros funcionarios resolver el problema en un plazo de un año, los afectados aseguran que a siete meses de la sentencia no hay avances.

En respuesta, el alcalde Errol Solano argumentó que el tema no es prioridad y que deben esperar la intervención de otras instituciones, mientras los vecinos continúan expuestos a inundaciones y deslaves cada invierno, con una caja de registro del AyA que evidencia el grave deterioro del terreno