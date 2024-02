A pesar de que el horario de racionamiento de los sectores de Hatillo está programado de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. esto no sería cumplido a cabalidad por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA). De acuerdo a los vecinos la restricción del servicio se extiende a 16 horas, lo que no les permite acumular el líquido a tiempo. Ante esto los vecinos anunciaron una nueva movilización con bloqueo de carreteras para esta noche.