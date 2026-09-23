Vecinos de Caldera capturaron a cocodrilo de 4 metros en la playa

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Vecinos de Caldera capturaron a un cocodrilo de 4 metros de largo en la playa, según el reporte de las autoridades.

Especialistas valoran trasladarlo a un refugio o aplicarle eutanasia porque el animal está ciego.

Iván Sandoval, de Escuela de Ciencias Biológicas UNA, afirma que “este animal a fin de cuentas tiene dos caminos, que pueda ser reubicado a un centro de rescate o que pase a ser objeto de eutanasia”.

La presencia del reptil en la playa generó preocupación entre los vacacionistas que visitan la zona.