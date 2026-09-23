Vecinos de Barrio Escalante piden que se les ayude tras vandalismo a sus viviendas

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Un total de 170 vecinos de Barrio Escalante enviaron una carta al Concejo Municipal para que les ayude tras el vandalismo registrado en sus viviendas.

Los residentes solicitaron a las autoridades municipales que se tomen medidas frente a los daños ocasionados en las propiedades del sector.

La carta enviada al Concejo Municipal detalla la situación que enfrentan los habitantes de Barrio Escalante y la necesidad de una respuesta institucional.

“Desde hace varios años hemos tenido distintos episodios relacionados temporalmente con conflictos y denuncias por actividades que afectan la tranquilidad de las personas residentes. Algunos de esos hechos han quedado grabados, han sido denunciados ante el OIJ e incluso algunos han llegado a instancias judiciales”, comentó Natalia Morales, miembro de la asociación Barrio Escalante Unido.

Asimismo, el director de la Policía Municipal de San José, Marcelo Solano, puntualizó que vecinos y dirigentes han sido víctimas de amenazas, amedrentamientos y violencia física.

“En todos los casos tienen como común denominador que participan de varios movimientos sociales que vienen reclamando la intervención de diferentes autoridades públicas para atender problemas concretos que tiene esa comunidad”, argumentó.