En San Antonio de Santa Cruz de Turrialba, una comunidad transformó su antigua parada de bus en un espacio funcional y atractivo, al que ahora llaman “Parada Diferente”.

Esta iniciativa nació con el respaldo de la Asociación de Desarrollo y del líder comunal Don Greivin, quienes apostaron por un proyecto inclusivo.

El proyecto se ha convertido en ejemplo para otras comunidades, por su enfoque participativo y los vecinos expresan su entusiasmo con esperanza de que su modelo se replique en otras zonas del país.