La violencia sacudió la comunidad de Desamparados cuando un sicario ingresó a una barbería y asesinó a sangre fría a un joven de 21 años. El crimen, registrado en video, muestra la frialdad con la que actuó el atacante, poniendo en riesgo a al menos cuatro personas más que se encontraban en el establecimiento.

La frialdad del ataque ha generado alarma entre los vecinos de la zona, quienes temen por su seguridad. Este tipo de incidentes violentos se han vuelto cada vez más frecuentes en la región, creando un clima de zozobra permanente.

Según las estadísticas oficiales, estos casos de violencia ya han cobrado 672 vidas en lo que va del año. La recurrencia de estos hechos evidencia la necesidad de estrategias más efectivas para combatir la delincuencia en la zona.