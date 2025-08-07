Autoridades localizaron restos óseos este miércoles en la zona de San Luis de Pataste, en Guatuso, y no descartan que pertenezcan a Nelly Romero, una mujer reportada como desaparecida desde junio del presente año.

Romero, vecina de Sarapiquí, es buscada desde hace más de un mes, y su caso ha sido motivo de investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El único sospechoso por su desaparición permanece detenido bajo prisión preventiva mientras continúan las diligencias del caso.

La escena del hallazgo se encuentra bajo custodia de oficiales de la Fuerza Pública, y se espera que este jueves el OIJ realice el levantamiento de los restos y la recolección de indicios que permitan confirmar si se trata de la mujer desaparecida.

Las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de los restos, pero se mantienen a la espera de los análisis forenses correspondientes.