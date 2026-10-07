Vecino sale de su casa y encuentra un cadáver en vía pública

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Un hombre de 55 años, de apellido Ramírez, murió atropellado durante la noche de este martes en Quepos.

Vecino encontró el cuerpo en la calle

El hecho ocurrió cerca de las 11:50 p. m. en Quepos Centro, Puntarenas.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), un vecino salió de su vivienda y observó el cuerpo de un hombre sobre la vía pública.

Los agentes identificaron a la víctima como un hombre de apellido Ramírez, de 55 años, quien ya se encontraba fallecido cuando localizaron su cuerpo.

Vehículo habría atropellado al hombre

Las primeras diligencias apuntan a que un vehículo habría circulado por el sector y, aparentemente, atropelló al hombre.

Después del accidente, el conductor habría abandonado el sitio.

Los investigadores encontraron varios indicios que corresponderían al vehículo involucrado.

El OIJ se desplazó hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes y levantar el cuerpo.

Posteriormente, los agentes trasladaron los restos a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia para determinar las causas y circunstancias exactas de la muerte.

OIJ busca al responsable

El caso permanece bajo investigación del OIJ.

Los agentes trabajan para identificar el vehículo y localizar al conductor que habría participado en el accidente de tránsito.

La investigación continúa abierta.