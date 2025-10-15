El hallazgo del cuerpo de Ligia Faerron causó conmoción en su comunidad, y Noticias Repretel logró conversar con una de sus vecinas, quien recordó unos mensajes puntuales que envió Faerron antes de desaparecer.

¿Qué detallaban los mensajes?

Una vecina recordó que días antes de desaparecer, la mujer publicó un mensaje en el grupo de WhatsApp del barrio, en el que mostraba preocupación.

Según relató, Ligia escribió que alguien del pueblo estaba pasando información sobre sus movimientos y que, si algo le ocurría, haría responsables a los vecinos. Además, mencionó que había llegado a la zona en busca de paz, ya que padecía cáncer.

Investigación y medidas cautelares

El hallazgo del cuerpo refuerza la investigación que lidera la Unidad de Género de San Carlos. El Ministerio Público solicitará medidas cautelares contra el principal sospechoso, un hombre de apellido González López, de 29 años. Mientras tanto, las amigas de la víctima, quienes son investigadas, continuarán el proceso en libertad.

Antecedentes del sospechoso

De acuerdo con las autoridades judiciales, a González López se le considera el principal sospechoso porque fue visto por última vez en el vehículo de la víctima, el cual posteriormente chocó y vendió como repuestos en redes sociales.

Hallazgo en finca familiar

El cuerpo de Ligia fue encontrado en una finca de más de 60 hectáreas, propiedad de la madrastra del sospechoso. La familia de la víctima, profundamente afectada, pidió justicia por su asesinato.