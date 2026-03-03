Vecina de Cartago logró sacar adelante a su familia a punta de un emprendimiento

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Lo que comenzó como una necesidad urgente para sostener a su familia se convirtió en una exitosa carrera artesanal para doña Elena Hernández, vecina de Cartago, quien transformó la adversidad en oportunidad tras el grave accidente de su esposo que lo dejó sin posibilidad de trabajar.

Con una hija recién nacida y una casa que apenas habían estrenado seis meses atrás, doña Elena recordó que inició pintando botellas, tejas y piedras, a lo que ella misma describe jocosamente como su etapa de “piedrera, pero de las buenas, porque las piedras eran mis lienzos en ese momento”.

Su talento y dedicación la llevaron a especializarse en la creación de artesanías elaboradas con materiales desechables, dándoles una segunda vida a través del arte, con énfasis en mascaradas de leyendas costarricenses, pinturas y títeres.