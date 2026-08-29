Vecina de Barba de 80 años se corona como reina con 5.745 votos y celebra con su comunidad

Julieta Segura Montero, de 80 años, fue coronada como reina de Barba tras obtener 5.745 votos en el certamen.

La vecina, visiblemente emocionada, compartió su felicidad con su hija y los miembros de su comunidad.

La ganadora confesó que pensó que perdería la competencia y que se quedó “más tiesa que un zapote” al escuchar su nombre.

La hija de Julieta expresó sentirse orgullosa de que su madre demuestre que no hay edad para cumplir metas.

Durante las semanas posteriores al triunfo, la reina participó en diversas actividades como bailes, carrozas y visitas a la iglesia.

La nueva soberana agradeció a las personas que la apoyaron y mencionó a quienes la ayudaron con su arreglo personal.

La comunidad de Barba celebró el logro de su vecina, quien se sintió “muy gozosa” por el cariño recibido.