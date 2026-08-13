¿Cuántas veces por semana es “normal” tener sexo? Esto dice la ciencia

La pregunta no tiene una única respuesta, ya que la frecuencia sexual depende de la edad, la relación de pareja, el deseo y las circunstancias de cada persona.

Sin embargo, diferentes investigaciones científicas han analizado qué ocurre cuando las personas mantienen relaciones sexuales con determinada frecuencia.

Algunos estudios encontraron asociaciones entre tener sexo una o dos veces por semana y ciertos indicadores relacionados con el bienestar, las defensas del organismo y la satisfacción en pareja.

¿Cuántas veces semana puede ser beneficioso y normal?

Una investigación realizada por investigadores de Wilkes University, en Pensilvania, analizó la relación entre la frecuencia de las relaciones sexuales y los niveles de inmunoglobulina A (IgA), un anticuerpo que participa en la defensa del organismo.

El estudio encontró que las personas que reportaban relaciones sexuales una o dos veces por semana presentaban mayores niveles de IgA que quienes tenían relaciones sexuales con menor frecuencia.

Esto podría significar que tener sexo una o dos veces por semana garantiza una mejor salud o evite enfermedades.

¿Qué pasa con el cuerpo cuando tienes relaciones sexuales?

La actividad sexual genera diferentes respuestas en el organismo. Durante las relaciones sexuales aumentan la frecuencia cardíaca y el flujo sanguíneo, mientras que el cuerpo libera sustancias relacionadas con el placer y el bienestar.

Además, algunas investigaciones han relacionado la actividad sexual con determinados indicadores de salud física y emocional.

Por eso, los expertos suelen analizar el sexo como parte de un conjunto de factores relacionados con el bienestar y no como un tratamiento para prevenir o curar enfermedades.

El sexo y la salud del corazón

La frecuencia sexual también se ha estudiado en relación con la salud cardiovascular.

Una investigación publicada en el American Journal of Cardiology encontró una asociación entre una mayor frecuencia de actividad sexual y un menor riesgo de algunas enfermedades cardiovasculares en hombres.

El estudio observó que los hombres que reportaban relaciones sexuales dos o más veces por semana presentaban un menor riesgo cardiovascular que aquellos que tenían relaciones sexuales una vez al mes o menos.

Sin embargo, estos resultados muestran una asociación, por lo que no permiten afirmar que tener sexo dos veces por semana sea la causa directa de una reducción del riesgo cardíaco.

¿El sexo puede beneficiar al cerebro?

La actividad sexual también ha sido objeto de investigaciones relacionadas con la función cognitiva.

Algunos estudios realizados con adultos mayores han encontrado asociaciones entre una mayor actividad sexual y un mejor desempeño en determinadas pruebas de memoria y función cognitiva.

No obstante, estos resultados no permiten afirmar que tener relaciones sexuales por sí solo mejore la memoria.

Se necesitan más investigaciones para determinar cómo influyen la actividad sexual y otros factores relacionados con el estilo de vida.

Encuentre su propia frecuencia sexual

Más que perseguir un número específico, los especialistas suelen poner el énfasis en la satisfacción y el bienestar de las personas involucradas.

La frecuencia sexual ideal es aquella que ambos desean y que pueden mantener sin presión, comparaciones ni obligaciones.