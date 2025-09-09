Ya hay un nuevo número ’10’ en Argentina, al menos para el partido eliminatorio que enfrenta la albiceleste este martes ante Ecuador.

Se trata del futbolista del Real Madrid, Franco Mastantuono, quien aparecerá desde el banquillo para el duelo previo al mundial.

Messi se perderá el partido debido a una decisión técnica, tras superar una lesión recientemente y con el fin de volver rápido a su club para entrar más en forma de cara al cierre de la fase regular de la MLS.

Mastantuono tiene apenas 18 años, y sólamente jugó dos partidos de eliminatoria en toda su joven trayectoria.