El torbellino que afectó Heredia durante la tarde de este jueves quedó registrado en videos que muestran la fuerza destructiva del fenómeno, el cual arrasó con aproximadamente 600 metros de viviendas en el distrito de San Francisco.

Los servicios de electricidad se vieron interrumpidos momentáneamente en varios sectores, mientras los vecinos describían cómo el “ventolero” descendió rápidamente arrancando techos completos de casas.

Una abuelita relató cómo tuvo que correr para rescatar a su nieta justo antes de que el techo de su casa colapsara por completo.