Costa Rica amaneció este martes 3 de marzo con un espectacular eclipse lunar total, un fenómeno que pintó de rojizo a nuestro satélite natural y fue visible desde distintos puntos del país.

La fase de totalidad, conocida popularmente como “Luna de Sangre”, inició alrededor de las 5:04 a.m. y se extendió hasta cerca de las 5:30 a.m., momento en el que la salida del sol comenzó a opacar el evento.

La transformación lunar, al interponerse la Tierra entre el Sol y la Luna, generó una gama de colores que los expertos describen mediante la Escala de Danjon, que va desde tonos anaranjados hasta un color ladrillo profundo.