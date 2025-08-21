Último lugar en la liga colombiana, ninguna victoria en seis partidos jugados, cinco derrotas y once goles en contra. Esa es la situación del Millonarios de Colombia, club en el que milita el defensor costarricense Juan Pablo Vargas.

Tras la derrota del pasado miércoles 20 de agosto, los aficionados se cansaron de la situación del club, y se manifestaron de una manera muy particular: lanzaron zapatos al terreno de juego.

Los aficionados burlaron los controles de seguridad, pues tenían puestos zapatos viejos como parte de su ropa, que planeaban tirar a la cancha durante el partido.

Una de las pancartas que colgó la barra decía: Los directivos deberían pagar por ver esta hinchada”, y el partido tuvo que suspenderse en una ocasión para apaciguar la situación tensa entre las protestas.

Tras la derrota y lo sucedido, el entrenador David González fue separado de su cargo por decisión de la directiva, pero los aficionados también “piden la cabeza” de sus directivos.

El club ahora está expuesto a una sanción económica, o bien, el cierre parcial del estadio para los aficionados tras la inusual protesta.