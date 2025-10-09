El cantante, compositor, multiinstrumentista, productor británico, Jacob Collier, lanzó recientemente una canción que grabó en Costa Rica.

Pero, ¿qué impacto tiene Jacob Collier a nivel mundial?

“Reconocido por el público, la crítica y otros músicos, como uno de los artistas jóvenes más talentosos de los tiempos modernos”, según indica la Real Academia de Música.

Visita a Costa Rica

El pasado 21 de setiembre los costarricenses quedaron encantados por el show que dio el artista en territorio nacional junto a la Orquesta Filarmónica.

En su visita, Collier grabó un impresionante video musical, titulado “Heaven (Butterflies)”, que hace referencia a las mariposas.

“Heaven (Butterflies)” is OUT NOW!!!! 🦋🦋🦋



Filmed in Costa Rica, in a single unforgettable day, filled with rainbows, butterflies and a lightning storm ⚡



Watch here: https://t.co/JgCm17cAfT pic.twitter.com/G5wMY6RG7u — Jacob Collier (@jacobcollier) October 8, 2025

“Filmado en Costa Rica, en un solo día inolvidable, lleno de arcoíris, mariposas y una tormenta eléctrica”.

¿Dónde está el video musical?

Lo lanzó en YouTube.

Material ya cuenta con más de 100 mil visitas.