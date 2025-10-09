El cantante, compositor, multiinstrumentista, productor británico, Jacob Collier, lanzó recientemente una canción que grabó en Costa Rica.
Pero, ¿qué impacto tiene Jacob Collier a nivel mundial?
“Reconocido por el público, la crítica y otros músicos, como uno de los artistas jóvenes más talentosos de los tiempos modernos”, según indica la Real Academia de Música.
Visita a Costa Rica
El pasado 21 de setiembre los costarricenses quedaron encantados por el show que dio el artista en territorio nacional junto a la Orquesta Filarmónica.
En su visita, Collier grabó un impresionante video musical, titulado “Heaven (Butterflies)”, que hace referencia a las mariposas.
“Filmado en Costa Rica, en un solo día inolvidable, lleno de arcoíris, mariposas y una tormenta eléctrica”.
¿Dónde está el video musical?
Lo lanzó en YouTube.
Material ya cuenta con más de 100 mil visitas.