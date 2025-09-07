Un fuerte operativo policial y judicial se desarrolló en Los Hatillos este fin de semana, donde las autoridades localizaron estructuras utilizadas como búnkeres para la venta y consumo de drogas.

El objetivo de la Operación Tolerancia Cero es golpear a las bandas criminales que controlan estas zonas y reducir la ola de violencia que afecta al país.

Búnkeres generan millones para las bandas

De acuerdo con los reportes, un solo búnker puede producir hasta 5 millones de colones por semana, lo que lo convierte en una fuente clave de ingresos para los grupos del narcotráfico. Muchas de estas propiedades pertenecen a ciudadanos que fueron expulsados por las bandas y ahora están en proceso de demolición.

En el caso de Los Hatillos, una de las estructuras intervenidas es propiedad de un ciudadano colombiano nacionalizado costarricense, quien debió salir del país y no ha sido localizado. La municipalidad coordina su demolición junto con las autoridades de seguridad.

Detenidos, decomisos y órdenes de captura

El operativo inició la noche del sábado y se extendió hasta la madrugada del domingo, con la participación del Ministerio de Seguridad Pública, la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Policía de Migración y el OIJ.

Los resultados más relevantes fueron:

3 personas detenidas con causas judiciales pendientes.

Decomiso de drogas y vehículos vinculados a la venta ilegal.

4 órdenes de captura ejecutadas, entre ellas un fugitivo de un allanamiento previo.

Además, se confiscaron evidencias importantes para procesos de investigación en curso.

Golpe al narcotráfico en la capital

Los operativos se realizan en distintos puntos conflictivos de San José, incluyendo Los Hatillos, Alajuelita, Pavas, Desamparados y otros distritos. La meta es reducir homicidios, balaceras y disputas entre bandas, que representan el 74% de los 594 asesinatos registrados en lo que va del año.

Según las autoridades, estas acciones interinstitucionales buscan recuperar el control de las comunidades, evitar nuevos crímenes y devolver tranquilidad a los vecinos.

Estrategia de seguridad en marcha

La Operación Tolerancia Cero forma parte de una estrategia coordinada con la Fiscalía y cuerpos de investigación. Aunque no se detallan todos los procedimientos por motivos de seguridad, el enfoque es claro: atacar los puntos de venta de droga, detener a sospechosos y debilitar el poder económico de los grupos criminales.

Con estos operativos, el Gobierno busca frenar el crecimiento del narcotráfico en barrios conflictivos y contener la violencia que afecta al país.