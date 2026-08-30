Vea el gol de taquito de Francisco Calvo en el clásico de Uruguay

El defensor costarricense Francisco Calvo marcó un espectacular gol de taquito en el clásico uruguayo entre Peñarol y Nacional.
El tico abrió el marcador como visitante luego de recibir la pelota tras un tiro de esquina.
Calvo controló el balón, se dio la vuelta y, prácticamente de espaldas a la portería, sacó un remate con el tacón de su pie izquierdo.
La pelota avanzó pegada al piso y terminó dentro de la portería tras ingresar junto al palo izquierdo del guardameta.
EL TACO DE FRANCISCO CALVO PARA PONER A NACIONAL 1-0 ANTE PEÑAROL.pic.twitter.com/U7nlAmrYXS— 𝐒𝐨𝐦𝐨𝐬 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 (@SomosNacional1) August 30, 2026
El gol significó el 1-0 para Nacional en uno de los partidos más importantes del fútbol uruguayo. En este momento se disputa el duelo.
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