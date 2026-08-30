Vea el gol de taquito de Francisco Calvo en el clásico de Uruguay

El defensor costarricense Francisco Calvo marcó un espectacular gol de taquito en el clásico uruguayo entre Peñarol y Nacional.

El tico abrió el marcador como visitante luego de recibir la pelota tras un tiro de esquina.

¿Cómo fue el gol?

Calvo controló el balón, se dio la vuelta y, prácticamente de espaldas a la portería, sacó un remate con el tacón de su pie izquierdo.

La pelota avanzó pegada al piso y terminó dentro de la portería tras ingresar junto al palo izquierdo del guardameta.

EL TACO DE FRANCISCO CALVO PARA PONER A NACIONAL 1-0 ANTE PEÑAROL.pic.twitter.com/U7nlAmrYXS — 𝐒𝐨𝐦𝐨𝐬 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 (@SomosNacional1) August 30, 2026

El gol significó el 1-0 para Nacional en uno de los partidos más importantes del fútbol uruguayo. En este momento se disputa el duelo.

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