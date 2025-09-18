Buena jornada de media semana para los ticos en el tema de goleo. Ahora fue turno de Orlando Galo, quien se anotó en el marcador para el Riga.

El equipo del tico disputaba un duelo de la Copa de Letonia, en el que marcó el tercer gol al minuto 70′ tras un rebote en el área.

Galo se encontró la pelota en el sector derecho del área rival, y conectó un derechazo por abajo que terminó en las redes.

También, Manfred Ugalde logró un gol este jueves, la primera anotación del tico en esta temporada.

El gol del tico