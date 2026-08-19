Vea el gol de Manfred Ugalde y el doblete de Kenneth Vargas

Los legionarios ticos continúan encendidos y ahora las noticias llegan desde Rusia y Grecia. Manfred Ugalde anotó un gol y Kenneth Vargas un doblete en sus juegos de este miércoles.

Ugalde volvió a marcar con el Spartak de Moscú, mientras que Vargas firmó un doblete con el Kalamata de Grecia.

Ugalde mantiene su racha goleadora

Manfred continúa atravesando un buen momento frente al arco. El delantero costarricense anotó al minuto 62‘ en el empate del Spartak de Moscú ante el Rubin Kazán por la Copa de Rusia.

Con esta anotación, Ugalde alcanzó cuatro goles en sus últimos cinco partidos con el conjunto ruso.

El tico tendrá ahora una nueva prueba el próximo domingo, cuando el Spartak enfrente al Zenit de San Petersburgo por el campeonato ruso.

Vargas se destapa con doblete en Grecia

El delantero anotó dos de los cuatro goles de su equipo frente al Panetolikos, en la segunda ronda de clasificación.

Vargas disputó los 90 minutos y fue una de las figuras del triunfo por 4-2.