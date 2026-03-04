La Selección Nacional Sub 20 logró clasificarse a la fase final del Campeonato de su categoría en Concacaf 2026, tras vencer 3-0 a Trinidad y Tobago y ganar su grupo.

La Sele peleará por uno de los cuatro cupos a la Copa del Mundo, y también por uno de los dos espacios rumbo a los Juegos Olímpicos.

La primera anotación fue una “obra de arte”, o al menos así lo calificó la misma Concacaf, que subió el video del gol de Dax Palmer a sus redes.

Dax cobró el tiro libre indirecto y volvió a recibir la pelota. Conectó un zapatazo paralelo hacia el costado inferior izquierdo del guardameta y marcó el 1-0.