El Universitatea Craiova de Rumania está al borde de la clasificación a la UEFA Conference League, y el costarricense Carlos Mora es uno de los motivos.

El club del tico ganó en su visita a Turquía ante el Istanbul Başakşehir por marcador de 1-2, y Mora fue quien marcó el segundo tanto para darle la victoria al equipo.

Luis Javier Paradela, compañero de equipo del nacional, celebró la anotación en sus redes sociales, y compartió el momento exacto del gol.

La vuelta de la serie será la próxima semana, en donde quedará definido si el tico y Paradela jugarán en uno de los mejores torneos del fútbol europeo.