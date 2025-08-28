“Es algo lindo que depara la vida”. Así comenzó a describir Vladimir Quesada su primer enfrentamiento como entrenador ante el ‘Macho’ Ramírez.

El timonel tibaseño atendió a la prensa tras la derrota en Copa Centroamericana, y brindó detalles sobre cómo afrontan el duelo ante Alajuelense.

Sobre el curioso ránking

La lista en donde Quesada incluye a Ramírez es en la de las mejores personas que ha conocido.

“Primero que todo, Óscar es una persona a la cual respeto enormemente, todos los que tuvimos la oportunidad de enfrentarlo y ser compañero lo tenemos en una gran estima”, afirmó.

“Es una de las mejores personas que he conocido en mi vida, y he conocido bastantes obvio, pero le puedo decir que probablemente es una de las diez mejores personas que he conocido en mi vida”, detalló Quesada.

Vladimir, entre risas, dijo que no le desea éxito para el próximo sábado.

La actitud del equipo

Quesada fue claro en que en Saprissa pasaron página tras la derrota ante Motagua por la Copa Centroamericana, y que se enfocan en el partido más importante: el siguiente.

“Hay muy buena moral, hay muy buena actitud para enfrentar, si Dios lo permite el siguiente partido, que es el más importante”.

¿Y Mariano Torres?

“Estamos muy contentos, ayer ya hizo trabajo grupal, estuvo muy bien, hoy repitió, obviamente de alguna manera es dosificado. Estamos a la espera del último entreno que es el día de mañana“.