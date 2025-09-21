Escrito por: Eduardo Troconis.

Pumas estuvo a minutos de sumar tres puntos valiosos en la Liga MX, pero un desenlace dramático le negó la victoria en casa. José Juan Macías adelantó a los universitarios al minuto 86, sin embargo, cuando todo parecía resuelto, Tigres encontró el empate en el tiempo de reposición.

Keylor atajó penal, pero no pudo detener el rebote

El protagonista fue Keylor Navas, quien portó la capitanía de Pumas y detuvo un penal en el 90’+2. No obstante, el rebote quedó servido y Ángel Correa aprovechó para marcar el 1-1 definitivo.

¿Cómo está Pumas en la Liga MX?

Con este resultado, Pumas llega a 13 puntos en 9 jornadas, lo que lo ubica en la séptima posición de la tabla.