Vaticano confirma: Papa León XIV tiene cáncer

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

El papa León XIV fue sometido a una operación de 90 minutos para extirparle parte del pulmón derecho, luego de que los médicos detectaran una masa cancerosa, según informó el Vaticano.

Tras la intervención, el pontífice despertó con normalidad y regresó a su habitación, ubicada en el décimo piso del hospital Gemelli de Roma. Además, una fuente del Vaticano indicó que el Papa pidió la cena después de la operación.

Extirparon parte del pulmón derecho

El Vaticano confirmó que los médicos retiraron el lóbulo inferior del pulmón derecho para garantizar que el procedimiento fuera radical.

La intervención también confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como sospechaban los especialistas a partir de las pruebas realizadas antes de la operación.

Según el comunicado oficial, el Papa permaneció alrededor de tres horas en el quirófano, aunque la cirugía como tal duró aproximadamente 90 minutos. Las autoridades señalaron que el procedimiento fue exitoso y que no hubo complicaciones.

Investigan si el cáncer se extendió

Los médicos todavía realizan más pruebas para determinar el alcance de la enfermedad.

Por el momento, la información comunicada por el Vaticano confirma el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar y la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, sin que se haya precisado si existen otras zonas afectadas.

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