Sadio Mané fue descartado por la Federación Senegalesa de Fútbol para los primeros partidos del Mundial de Qatar y Virgil Van Dijk dialogó al respecto. El ex compañero del senegalés será uno de los rivales de su selección en fase de grupos y se refirió al hecho de no poder cruzarse con el atacante en el campo de juego.

«No creo que juegue. Me sentía triste por él, ante todo. No estoy feliz en este caso, ya que he estado en esa situación en la que me perdí la Eurocopa», manifestó el defensor del combinado neerlandés sobre su ex compañero, quien sufrió una reciente lesión en la cabeza del peroné jugando para Bayern Munich.

«Nosotros, como jugadores, trabajamos muy duro para llegar a esta etapa, y él ha sido una figura muy importante en ese grupo para su país. Sé con certeza que pondrá cara de valiente, pero es difícil y lo siento por él», agregó.

Además, luego de no haber logrado la participación en la Eurocopa 2016 ni tampoco en el Mundial de Rusia 2018, el defensor expresó sus sensaciones de disputar su primer torneo de estas magnitudes con 31 años.

«Estoy muy emocionado de jugar contra los mejores jugadores del fútbol mundial, liderar a mi país y representar a mi país de la mejor manera posible. Para mí, es un sueño de niño. Ahora tengo 31 años, pero eso no cambia mi forma de disfrutarlo. Tal vez sea el mejor momento por todo lo que experimenté y también tenemos un gran grupo, así que estoy muy entusiasmado», afirmó.

Además, el capitán del seleccionado neerlandés se refirió a la campaña OneLove, de la que será parte como uno de los ocho capitanes europeos que llevará un corazón en el brazalete a modo de concientización con respecto a las diferencias que mantiene con algunas de las prácticas culturales del país anfitrión.

«Estoy completamente concentrado en el primer juego y creo que la gente de más arriba realmente debería marcar la diferencia. Obviamente, cuando estamos allí, también tenemos ojos. Veremos cosas y siempre como grupo, si sentimos que podemos hacer un cambio, estaremos abiertos a eso», aseguró.

«Pero no deberíamos vernos obligados a hacer ciertas cosas con las que tal vez no te sientas cómodo. Siempre podemos intentar tener un impacto en todo lo que está sucediendo, pero soy un jugador de fútbol», sumó.

«Soy un ser humano y ustedes saben exactamente que no soy tímido para decir exactamente lo que pienso, ese es el caso. Veremos qué pasa, pero lo primero es el fútbol. No soy un político. La FIFA definitivamente es uno de los responsables con los que comienza», concluyó.

