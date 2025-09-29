Esta mañana el atleta costarricense Sherman Guity escribió una nueva hazaña en su carrera, clasificó a la final de los 100 metros planos del Campeonato Mundial de Para Atletismo celebrado en la India.

Tiempo

Con un tiempo de 10:79, el tico calificó para la instancias finales en el Estadio Jawaharlal Nehru.

Competencia

Nueva hazaña

“Sherman Guity suma su tercer Mundial de Para Atletismo: Paris 2023, Kobe 2024 y Nueva Delhi 2025 donde el limonense a logrado un total de tres medallas: Oro en Paris en 200 metros y plata en los 100 y en Kobe, la presea de oro en los 100 metros, en los 200 no compitio”, dice el Comité Paralímpico Nacional.

¿Cuándo es la final?

La final de los 100 metros planos, clase T64, se celebrará este 30 de setiembre a las 8:07 a.m., hora Costa Rica.